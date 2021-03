Emergenza Covid/In arrivo il Decreto legge con nuove restrizioni

Molte Regioni da lunedì 15 marzo passeranno in zona arancione e in zona rossa, ma è in arrivo un Decreto legge con nuove restrizioni. In mattinata il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il decreto legge sulle misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19.

Poi alle 15 il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrebbe parlare in un punto stampa da Fiumicino, probabilmente anche per spiegare le nuove misure che entreranno in vigore quasi certamente sempre dal 15 marzo. Le ipotesi potrebbero riguardare il weekend, ma anche il coprifuoco, e l’annunciata stretta per Pasqua.

Il decreto legge che non sarà un Dpcm, dovrebbe prevedere le chiusure automatiche per i territori con più di 250 casi ogni 100mila abitanti, e l’ingresso in zona rossa, in queste Regioni, sarà automatico.

Il decreto dovrebbe contenere norme fino al 5 aprile, poi ci sarà un nuovo provvedimento che dovrà sostituire il Dpcm in scadenza il 6 aprile.