Emergenza Covid-19, Toma: trasmessa proposta di potenziamento della Rete ospedaliera al Ministero

«Ieri la Regione Molise ha trasmesso sul SiVeAS, Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria istituito presso il Ministero della salute, la proposta di potenziamento della Rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 nella regione Molise, dopo che, nella giornata di mercoledì 17, avevo provveduto ad inviarla direttamente al ministro Speranza.



È inesatta, dunque, l’affermazione secondo cui l’unica proposta trasmessa al Ministero sia quella relativa alla realizzazione di un Centro Covid-19 presso la struttura ospedaliera Vietri di Larino. Chi l’ha fatta, evidentemente, non è a conoscenza della reale situazione». Così il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, in relazione alla proposta di potenziamento della Rete ospedaliera per l’emergenza Covid- 19, trasmessa dalla Regione Molise al Ministero della salute.