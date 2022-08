Elezioni/ ‘Non c’è due senza tre’: Forza Italia ‘snobba’ i molisani?

di Stefano Manocchio

Il Molise improvvisamente proiettato nella discussione politica nazionale in vista delle prossime elezioni di Settembre, con riferimento questa volta al partito di Forza Italia.

Non si tratta più di gossip locale ma del grande gossip nazionale, trattato poi dal sito che più di tutti ha rilevanza sull’argomento in Italia, cioè Dagospia. La testata di Roberto D’Agostino ha concesso un flash ad Annaelsa Tartaglione, che non sarebbe più tra le favorite per un collegio elettorale blindato; ciò non per scelte strategiche del partito di Forza Italia, ma per una sorta di rivalità tutta al femminile con le due personalità femminili più influenti e più vicine a Silvio Berlusconi in questo momento.

Un problema personale, ma di peso e che potrebbe portare alla candidatura della Tartaglione (che è stata eletta in Puglia,lo ricordiamo), non più nella ‘blindatissima’ Lombardia, ma in Molise e per di più sul proporzionale, dove presumibilmente si verrebbe a scontrare con i segretari regionali di altri partiti, quindi concorrenti da temere.

Sempre gli ‘azzurri’ fanno discutere per una seconda ipotesi, quella della candidatura al Senato, collegio uninominale del Molise, per Claudio Lotito plenipotenziario presidente della Lazio, in un turbinio di notizie collegate ed in parte smentite dal club bianco celeste.

L’ipotesi porterebbe al ‘non c’è due senza tre’, visto che in passato Silvio Belusconi ed Enrico La Loggia hanno scelto il Molise come collegio d’elezione, impedendo l’accesso all’attività parlamentare a Quintino Pallante e Rosario De Matteis.

Sarebbe difficile credere che una scelta del genere possa essere accettata con un semplice ‘obbedisco’ da parte della rappresentanza politica di Forza Italia in regione, anche se i molisani non sono certo noti per disobbedire agli ordini di scuderia e comunque diventerebbe anche per loro difficile far passare per l’ennesima volta la candidatura in Molise di un non-molisano.

Si potrebbe obiettare citando sempre la Tartaglione, che in Puglia è stata eletta e che potrebbe ancora essere proposta in Lombardia; ma il ‘cappotto’ elettorale a favore dei Cinque Stelle della scorsa legislatura dovrebbe avere insegnato qualcosa.

Da ‘radio gossip’ è tutto anche stavolta.