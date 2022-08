Sindacale/ Ferragosto amaro per gli autisti dell’Atm

Riceviamo e pubblichiamo

Ennesimo Ferragosto amaro per la maggior parte dei lavoratori del trasporto pubblico molisano, sono in molti gli autisti che non potranno permettersi una vacanza in questo lungo week appena iniziato. Agli autisti dell’ATM che ancora non percepiscono né la quattordicesima né lo stipendio di luglio si sono aggiunti quelli della Sati che il giorno 10 c.m. hanno visto recapitarsi la busta paga, presagendo l’accredito sui conti correnti al massimo entro il 12, invece niente, oltre al danno la beffa. La maggior parte dei lavoratori ormai si è abituata all’idea di non potersi più permettere vacanze serene, sono diversi anni che a ridosso delle festività di Natale e Ferragosto gli stipendi non vengono pagati puntualmente. Il tutto nella quasi totale indifferenza della regione che non è stata ancora in grado di risolvere un problema che va avanti da anni, ci sono stati solo timidi proclami di ritiro delle concessioni, ma

di azioni concrete neanche l’ombra.

Fare l’autista del trasporto pubblico in Molise sta diventando un mestiere sempre più pericoloso e logorante per la salute fisica e mentale, ogni giorno i lavoratori devono fare i conti con fermate illecite, rischio di responsabilità penale e civile, riposi settimanali inadeguati e stipendi che non arrivano.

Un mestiere cosi delicato a cui affidiamo ogni giorno i nostri figli che vanno a scuola merita molte più attenzioni.



p.LA FAISA – CISAL MOLISE IL SEGRETARIO