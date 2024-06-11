Elezioni Europee, gli eletti nella Circoscrizione Meridionale

ELEZIONI EUROPEE CIRCOSCRIZIONE MERIDIONALE GLI ELETTI E VOTI DI PREFERENZA
PARTITO DEMOCRATICO
|DECARO ANTONIO
|498.399
|ANNUNZIATA LUCIA
|242.686
|TOPO RAFFAELE DETTO LELLO
|127.784
|PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA
|122.468
|RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO
|112.956
FRATELLI D’ITALIA
|MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA
|553.226
|GAMBINO ALBERICO
|92.401
|VENTOLA FRANCESCO
|89.027
|NESCI DENIS DOMENICO
|72.675
|PICARO MICHELE
|55.080
MOVIMENTO CINQUE STELLE
|TRIDICO PASQUALE
|118.620
|PALMISANO VALENTINA
|43.717
|FURORE MARIO
|38.319
|DELLA VALLE DANILO
|29.647
FORZA ITALIA-NOI MODERATI – PPE
|TAJANI ANTONIO
|146.552
|MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO
|97.798
LEGA SALVINI PREMIER
|VANNACCI ROBERTO
|73.000
ALLEANZA VERDI SINISTRA
|LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO
|77.316
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