Elezioni Europee, gli eletti nella Circoscrizione Meridionale

FOTO DI REPERTORIO

ELEZIONI EUROPEE CIRCOSCRIZIONE MERIDIONALE GLI ELETTI E VOTI DI PREFERENZA

PARTITO DEMOCRATICO

DECARO ANTONIO498.399
ANNUNZIATA LUCIA242.686
TOPO RAFFAELE DETTO LELLO127.784
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA122.468
RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO112.956

FRATELLI D’ITALIA

MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA553.226
GAMBINO ALBERICO92.401
VENTOLA FRANCESCO89.027
NESCI DENIS DOMENICO72.675
PICARO MICHELE55.080


MOVIMENTO CINQUE STELLE

TRIDICO PASQUALE118.620
PALMISANO VALENTINA43.717
FURORE MARIO38.319
DELLA VALLE DANILO29.647


FORZA ITALIA-NOI MODERATI – PPE

TAJANI ANTONIO146.552
MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO97.798

LEGA SALVINI PREMIER

VANNACCI ROBERTO73.000

ALLEANZA VERDI SINISTRA

LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO77.316
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