Elezioni dei Consigli provinciali: Candidati a Campobasso e Isernia

Le elezioni riguardano solo il consiglio provinciale, in quanto i due presidenti eletti restano in carica: Francesco Roberti, sindaco di Termoli, per la provincia di Campobasso, e Alfredo Ricci, sindaco di Venafro, per la provincia di Isernia. Le elezioni si terranno sabato 18 dicembre.



Di seguito i candidati:



Provincia di Campobasso

La lista del centrosinistra è composta da :

Evelina D’Alessandro

Gigino D’Angelo

Daniela Decaro

Chiara Di Ielsi

Carmelina Genovese

Antonio Petrarca

Pellegrino Ponte

Oscar Scurti

Nicola Simonetti

Antonio Vinciguerra

La lista del Centrodestra è composta da :

Orazio Civetta

Fernanda De Guglielmo

Angelo Del Gesso

Gianni Di Iorio

Domenico Esposito

Alessandro Pascale

Maria Pietracupa

Vincenzo Sabella

Simona Valente

Graziella Vizzarri

Provincia di Isernia

Per il centrosinistra :

Cristofer Amicone

Cristofaro Carrino

Anna Di Carlo

Claudio Falcione

Sara Ferri

Teodoro Carmine Iacovetti

Franco Marcovecchio

Vincenzo Pacifico

Angela Perpetua

Angela Maria Siravo

La lista del centrodestra:

Nicola Di Biase

Manolo Sacco

Raimondo Fabrizio

Antonella Cernera

Pietro Paolo Di Perna

Federica Cocozza

Angelo Monaco

Vincenzo Scarano

Stefania Colardo

Angela Cicerone