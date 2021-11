Gravina: “In città situazione stabile ma diventa sempre più importante vaccinarsi e rispettare le misure di prevenzione stabilite”

Si conferma stabile la situazione dei positivi al virus Covid19 a Campobasso. Infatti, se sette giorni fa il numero totale dei soggetti positivi in città era di 25, ad oggi, 29 novembre 2021, i dati disponibili sulla piattaforma SIC dell’ASREM riportano nel capoluogo di regione 27 cittadini positivi al virus.

“I dati nazionali e internazionali riferiti ai contagi da Covid19 – ha spiegato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – confermano un trend purtroppo di crescita del virus e, al di là dei numeri della singola settimana o del singolo giorno, dobbiamo fare in modo che quanta più gente possibile si vaccini e che chi si è già vaccinato possa fare la terza dose. Chi ha ancora dubbi o timori è bene che si informi attraverso il proprio medico di famiglia che potrà spiegare la validità scientifica del vaccino e la sua estrema utilità per mettere in sicurezza se stessi e gli altri. Al contempo, – ha detto in conclusione il sindaco – dobbiamo continuare tutti a usare i dispositivi di sicurezza e rispettare le misure di distanziamento personale oramai ampiamente conosciute, in modo naturale, senza ansie, ma con estrema attenzione e costanza.”