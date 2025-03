Di Lucente: Tavolo partenariale per lo sviluppo economico. Confronto sempre positivo

Si è tenuto nel pomeriggio del 10 marzo, il tavolo partenariale per lo sviluppo, presso la sede della Giunta regionale di Campobasso alla presenza delle associazioni regionali di categoria.

Il tavolo permanente, è nato lo scorso anno come strumento di azione strategica di supporto consultivo all’attività dell’amministrazione regionale, ma anche di confronto, informazione e discussione in materia di politiche di sviluppo economico, promozione della competitività e attrattività del sistema produttivo regionale.

Quattro i punti all’ordine del giorno per l’incontro : Bando di ricerca e sviluppo, Bando BEI, Bando Osaka e Bando Fiere.

In riferimento al primo punto discusso, è stata illustrata alle associazioni presenti, la scheda di intervento in vista di un avviso pubblico per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e innovazione. Sono state accolte alcune osservazioni che saranno valutate per poter poi procedere alla versione definitiva del bando.

Per il bando BEI, saranno individuate, attraverso un bando, delle banche di riferimento che garantiranno finanziamenti e liquidità alle aziende, con un intervento da parte della Regione Molise in merito agli interessi.

Per il bando Osaka, è stata sollecitata la divulgazione in riferimento alla partecipazione agevolata delle imprese che vorranno prendere parte all’evento Expo 2025.

Infine, per il bando Fiere, è stata illustrata la volontà da parte della Regione Molise di incentivare le aziende per l’adesione ad eventi fieristici attraverso costi standard.

“Continuiamo a lavorare per la crescita delle realtà imprenditoriali molisane – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico ed Internazionalizzazione delle Imprese, Andrea Di Lucente – Il confronto costante con le associazioni di categoria è fondamentale per costruire un legame sempre più forte tra istituzioni e imprese.

Con i bandi appena pubblicati e quelli di prossima uscita – ha concluso – vogliamo sostenere le aziende in un percorso che permetta loro, non solo di continuare l’attività sul territorio, ma anche di crescere dal punto di vista dell’innovazione e dell’internazionalizzazione del mercato”.