Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà), vanno intensificati i piani di sicurezza e con essi tutte le misure di prevenzione in ogni luogo di lavoro

“La sicurezza sul lavoro in Molise – collocato dagli esperti dell’Osservatorio Sicurezza sul

Lavoro e Ambiente Vega di Mestre nella “zona arancione” del rischio infortunistico, vale a

dire tra le regioni italiane con il rischio di morte sul lavoro più elevato, registrando

un’incidenza superiore alla media nazionale – non va sottovalutata. A preoccupare in

particolare è l’incremento di infortuni nel tragitto casa-lavoro, che da noi sono aumentati

di 46 casi rispetto all’anno precedente”. Lo evidenzia Aldo Di Giacomo, presidente

dell’Associazione Cultura e Solidarietà che aggiunge: “è un autentico bollettino di guerra

quello diffuso dall’Inail per monitorare la sempre più grave situazione di “insicurezza” sui

posti di lavoro relativa a gennaio-novembre 2024. Complessivamente i lavoratori morti in

Italia sono stati 1.000, più di 3 al giorno, 32 in più rispetto alle 968 registrate nel pari

periodo del 2023 e tre in più rispetto al 2019, sei in meno sul 2022, 116 in meno sul 2021,

151 in meno sul 2020. Numeri che fanno rabbrividire perché parlano di persone uscite di

casa per andare a guadagnare il salario e non sono più tornate a casa.

Nel contesto molisano il settore delle costruzioni registra maggiori infortuni, con i cantieri

che continuano a rappresentare uno dei principali luoghi di rischio per i lavoratori. Questo

è un dato che si inserisce in un trend più ampio che coinvolge anche il resto del Paese,

dove il settore edile è il principale responsabile degli incidenti mortali sul lavoro, con 147

vittime registrate a livello nazionale a fine novembre 2024.

Per Di Giacomo il Molise, pur non rientrando tra le regioni con il numero assoluto più

elevato di decessi, presenta un’incidenza che si distingue rispetto ad altre aree,

aumentando la preoccupazione per il futuro. Per questo vanno intensificati i piani di

sicurezza e con essi tutte le misure di prevenzione in ogni luogo di lavoro.