Mozione contro l’omotransfobia, bene l’approvazione ora impegno concreto

L’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale della mozione contro l’omotransfobia è un’ottima notizia per la lotta e il contrasto alle discriminazioni verso le persone LGBT+. La mozione impegna il Presidente di Regione Francesco Roberti e la giunta a politiche rivolte al superamento delle discriminazione, dalla lotta al bullismo al supporto a politiche culturali, fino all’adesione alla Rete Ready (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni).

Come associazione Arcigay Molise monitoreremo sull’impegno della Regione in tal senso, a partire dal sostegno al Centro Molise LGBT che potrà fare da supporto per lo sviluppo delle politiche antidiscriminatorie. Un percorso che avrà un punto fondamentale nelle azioni culturali legate alla quinta edizione del Molise Pride, che si svolgerà quest’anno a Termoli dove il tema specifico sarà quello del ricordo delle persone omosessuali portate al confino sull’isola di San Domino (Tremiti).

Così in una nota Luce Visco, Presidente Arcigay Molise