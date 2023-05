Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Regionali, scendano in campo prima che sia troppo tardi imprenditori e liberi professionisti

“Registriamo, con forte rammarico, lo scarso interesse da parte di settori dell’imprenditoria

locale, delle libere professioni, dei comparti vitali per l’economia molisana come sono l’agricoltura, il turismo, il commercio, l’artigianato, per la partecipazione diretta in vista

delle elezioni regionali. Continuare a delegare ai politici di professione ogni scelta, come

pure è accaduto in tutti questi anni, è un grosso errore prima di tutto di valutazione che

mette una seria ipoteca sul futuro dei molisani”.

A sostenerlo è Aldo Di Giacomo, presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà, per il quale “sarebbe sufficiente ripercorrere gli ultimi vent’anni di amministrazione della Regione per verificare che la politica, di entrambi gli schieramenti, ha dato prova di totale incapacità. Purtroppo questo viene sottovalutato come viene sottovalutato che le designazioni effettuate per il centrodestra e per il centrosinistra sono nel solco della continuità e non danno alcuna

garanzia di cambiamento sia nel metodo che nel merito del governo regionale.

Per questo continuiamo a rivolgerci a quanti hanno investito e investono ancora in questa terra, a quanti ogni mattina alzano la saracinesca del negozio o del piccolo laboratorio a scendere

in campo prima che sia troppo tardi. Alla guida della Regione – aggiunge Di Giacomo – ci

vuole chi ha dimostrato di amministrare la propria azienda con risultati lusinghieri perché

la Regione specie con gli ingenti soldi che arriveranno dal Pnrr e dai programmi comunitari

per i prossimi cinque anni è un’Azienda che deve però non fare utili ma gli interessi dei

cittadini.

Crediamo possa essere questo l’unico modo se non vogliamo rassegnarci ad essere l’ultima regione d’Italia per sanità, infrastrutture, disoccupazione, qualità della vita e vedere i nostri figli andare via”.