Consiglio regionale: Maria Calabrese nominata Consigliera di Parità

Presieduta dal Presidente Salvatore Micone si è tenuta la seduta n. 2 del Consiglio regionale .

L ’ Assemblea , ai sensi del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , ha provveduto a designare, tramite elezione, la Consigliera di parità regionale effettiva e il Consigliere di parità regionale supplente della Regione Molise.

In particolare Maria Calabrese è stata designata , con 12 voti, Consigliera di parità effettiva. Nella stessa votazione ha ricevuto 9 voti Giuseppina Cennamo. Per la carica di Consigliera di parità supplente, invece, con 11 voti (schede bianche 2, nulle 1) , è risultata designata Maria Teresa D’Amico.

In quest ’ ultimo scrutinio non hanno ritirato la scheda , fornendone opportuna motivazione, i Consiglieri del Gruppo Movimento 5 Stelle. Il Consiglio regionale , quindi, ha preso atto, con 10 voti favorevoli e 2 astensioni, del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Molise , approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea e modificato da ultimo con Decisione C ( 2021) 7043 FINAL del 23.09.2021.

Ha illustrato il provvedimento il relatore , Consigliere Andrea Di Lucente ; i Consiglieri Facciolla e Greco hanno annunciato l’astensione dal voto dei componenti dei rispettivi Gruppi, Pd e M5S.

L’ Assise , poi, ha approvato , con 12 voti favorevoli e 4 astensioni , la modificazione della classificazione del Vincolo Paesaggistico – Ambientale dell’area di proprietà della GENERAL IMMOBILIARE S.R.L . , sita in Monteroduni , in località Santo Spirito, in catasto al Foglio n. 17, particelle 137, 158, 9, 11, 12, 157 E 155, ricadente nell’area n. 5 «Matese Settentrionale» d l vigente P.T.P.A.A.V , in ottemperanza alla sentenza T.A.R. Molise n. 304/2020 , pubblicata il 09 novembre 2020. D.G.R. N. 452 del 26 novembre 2020 .

Ha illustrato il provvedimento il Consigliere relatore, Aida Romagnuolo . E’ intervenuto per dichiarazione di voto il Sottosegretario Roberto Di Baggio .

L’ Aula , dunque , ha provveduto ad eleggere , con 13 voti (2 schede bianche e 3 nulle), il Consigliere Aida Romagnuolo a Presidente del Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d’azzardo e della relativa dipendenza , ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 20 del 2016. In particolare la legge prevede che il Comitato sia chiamato a:

 monitorare gli effetti economici, sociali, sanitari ed epidemiologici, di pubblica sicurezza e culturali del fenomeno della dipendenza da gioco;

 formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale anche per il recupero dei soggetti affetti da patologia;

 organizzare, in collaborazione con l’Azienda sanitaria regionale, un servizio di informa zione, assistenza e consulenza gratuita;

 promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione ai rischi derivanti dal gioco patologico. L’Assemblea , inoltre, ha approvato all’unanimità la mozione, a firma del Consigliere Micaela Fanelli, ad oggetto “Tutela, messa in sicurezza e fruibilità della “Morgia di Pietracupa”. H a illustrato il provvedimento lo stesso presentatore , è intervenuto per dichiarazione di voto il Presidente della Giunta Toma. L’atto di indirizzo in particolare impegna il Presidente della Giunta regionale a:

 a prevedere apposito finanziamento regionale per la messa in sicurezza del sito archeologico della Morgia di Pietracupa;

 a sostenere il Comune di Pietracupa per un ulteriore finanziamento presso il Ministero della Cultura per la messa in si curezza del sito archeologico della Morgia di Pietracupa; a sostenere un’apposita richiesta al Ministero della Cultura per il conferimento al Comune di Pietracupa della tutela e valorizzazione dell’area della Morgia di Pietracupa, in modo integrato con la Parrocchia di Pietracupa, per una maggiore fruibilit à ed accessibilità del sito;

 per le finalità di cui in premessa, ad emanare apposito decreto inteso a far ottenere alla Morgia di Pietracupa la tutela a Monumento naturale con le modalità previste dall’articolo 19 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23.

Si è svolta , infine, l’interpellanza presentata dai Consiglieri Fabio De Chirico, Andrea Greco e Angelo Primiani, avente ad oggetto “Interpellanza urgente concernente la situazione relativa all’edificio di proprietà (ex “Roxy Hotel”) e all’area ad esso circostante ”. Ha illustrato l’atto rogatorio il primo firmatario .

Per la Giunta è intervenuto il Presidente Donato Toma. Il primo interpellante Chirico si è detto soddisfatto della risposta ricevuta.