Emergenza Coronavirus/Proroga di tre mesi

Il Governo sta pensando di prorogare l’Emergenza Covid, con tutte le norme già in essere, per altri tre mesi, ossia fino al 31 marzo 2022.

Il consiglio dei ministri pare varerà già in giornata un decreto ad hoc. Non è infatti possibile rinnovare automaticamente l’emergenza oltre il 31 gennaio 2022, data in cui si esauriscono i due anni dalla prima decretazione dello stato di eccezionalità, stabilita agli albori della pandemia dall’esecutivo di Giuseppe Conte. Il testo studiato a Palazzo Chigi si limita a congelare per un trimestre la situazione e le regole attuali.

Mario Draghi decide di accelerare e, con due settimane di anticipo sulla scadenza del 31 dicembre, è pronto a portare in Consiglio dei ministri , subito ( è prevista una riunione per oggi martedì 14 dicembre) la proposta di una proroga fino al 31 di marzo.