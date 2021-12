Bilancio consolidato della Regione, provvedimento approvato a maggioranza

Durante l’ultima assise di Consiglio regionale, è stato esaminato il “Bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2020” [DGR n. 429/2021] , presentato dalla Giunta regionale.

Il relatore Di Lucente ha evidenziato come il bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2020 espone le risultanze delle somm e dei bilanci del Rendiconto consolidato della Regione Molise e dei bilanci delle società ed enti inclusi nel periodo di consolidamento, al netto delle operazioni contabili di elisione effettuate per le partite infragruppo .

Si evidenzia ancora nella relazione che i l bilancio consolidato della Regione Mol ise per l’esercizio 2019 esprim a un risultato economico negativo di euro 87.200.207,28. Ancora, i l risultato economico è, in massima parte, frutto della gestione caratteristica (differenza tra co mponenti positivi e negativi della gestione) il cui risultato ammonta a euro. – 70.755.326 La gestione finanziaria , quindi, mostra un risultato negativo complessivo di euro 13.433.302,63 dovuto principalmente a interessi passivi.

La gestione straordinaria mostra un risultato positivo di euro 517.050,85 dovuto in gran parte a sopravvenienze attive della capogruppo.

Dunque, il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2020 è costituito da un valore negativo di euro 282.799.370,34 derivante dalla gestione consolidata della Re gione Molise con il Consiglio regionale.

Si rileva, inoltre, che gli enti e le società oggetto di consolidamento presentano tutti un patrimonio netto positivo . Il provvedimento è stato approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 di astensione. N on hanno partecipato al voto i Consiglieri dei Gruppi M5S e Pd.