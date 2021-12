Emergenza Covid/Questi i prossimi eventi annullati a Campobasso

Sono diversi gli eventi a Campobasso che nei prossimi giorni verranno annullati, alcuni dei quali compresi nel cartellone degli appuntamenti di “Natale in Città”. Del resto, la stessa Amministrazione comunale, preventivamente, aveva già evitato volutamente di organizzare eventi di piazza, in special modo per il 31 dicembre.

Dopo l’annullamento già avvenuto degli eventi previsti a Bosco Faiete, dove ci sarebbe dovuto essere il Villaggio di Natale dal 28 dicembre fino al 6 gennaio, del concerto del Trio Jazz per la rassegna “Chiese in Musica presso la Chiesa di San Paolo del 29 dicembre e quello di “Dante e la montagna”, originariamente previsto per oggi 30 dicembre al Circolo Sannitico, vengono ora annullati anche l’appuntamento con le tradizionali maitunate e con “Maitunincampo”, fissato per il 31 dicembre a Piazzetta Palombo, quello con “La Befana tra i bambini”, del 6 gennaio a Piazza Vittorio Emanuele II, e lo spettacolo previsto per il 17 gennaio, sul sagrato della chiesa di Sant’Antonio Abate, “Ulessa areturna’ a Sant’Antuone”.

Inoltre, l’Amministrazione comunale di Campobasso ricorda che con il decreto legge N. 221 del 24 dicembre 2021 il Governo ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza e ha stabilito che fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, gli eventi e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Ugualmente sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.