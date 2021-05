Bando per la progettazione della Scuola Montini, PD: progettazione probabilmente errata

In extremis il Comune di Campobasso pubblica il bando per la progettazione della Scuola Montini , di importo pari a 700.000 euro. Fra le caratteristiche per partecipare c’è quella di possedere i requisiti E09, una richiesta inspiegabile visto che la scuola in questione è di 24 aule e, dunque, basterebbe la E08.

Questione cavillosa? Solita opposizione strumentale? No, assolutamente. Si tratta di una questione importante poiché questa “scelta” esclude tutti (o quasi) i pochi studi tecnici in Italia.

Abbiamo chiesto una commissione urgente nella seduta di LLPP., per discuterne e consentire che l’errore (se di errore si è trattato) venga sanato.