Azione Civile esprime il sostegno incondizionato per l’abrogazione totale della legge Calderoli sull’autonomia differenziata

Azione Civile, e tutti i componenti dei gruppi territoriali, sono disponibili al sostegno formale e sostanziale per la campagna referendaria per l’abrogazione della legge Calderoli, decidendo di partecipare ai comitati regionali, e nazionale, per la raccolta firme , per tutte le attività ad esso connesse, contro la legge cosiddetta “spacca Italia“.

È innegabile l’effetto devastante in termini di ulteriore allargamento del divario tra regioni del sud e regioni del Nord d’Italia, questo è certamente un aspetto cruciale previsto dalla legge Calderoli, le 23 deleghe contenute in questa legge quadro, di fatto sancirebbero la secessione, a dir poco egoistica, di una parte significativa delle regioni italiane a discapito di quelle regioni del sud Italia che nel corso della storia hanno sempre subito uno sfruttamento e depauperamento delle risorse sia umane che territoriali.

Le motivazioni che muovono tutti i componenti di Azione Civile a sostenere tale campagna di raccolta firme referendarie, sono dettate dalla difesa incondizionata di quei principi costituzionali, tra i quali il principio di solidarietà, di uguaglianza, di unità della nazione, unica ed indivisibile, che la nostra Carta Costituzionale ci trasmette e che ci impone, non da soli, alla difesa di tali principi.

Tutti i membri di Azione Civile presenti nei territori e nelle regioni, sono già mobilitati a sostegno di tale campagna referendaria e stanno agendo attivamente, insieme alle altre organizzazioni, al successo di tale campagna. .

Azione Civile movimento politico fondato dall’ex magistrato antimafia Antonio Ingroia

Nicola Lanza Azione Civile Molise