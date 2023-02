Avanti! della domenica. Maraio: “Unico giornale politico in edicola”

“Oggi è momento importiamo in cui lanciamo una ulteriormente sfida con l’Avanti della

domenica in edicola in autonomia. Siamo l’unico giornale politico distribuito in edicola”.

Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio nel corso della presentazione del nuovo

progetto editoriale dell’Avanti! della domenica organo ufficiale del Partito Socialista

Italiano. Da sabato 25 febbraio, l’Avanti! della domenica tornerà in edicola in

autonomia. Il settimanale socialista è attualmente l’unico foglio di partito cartaceo

presente in edicola. Per tutto lo scorso anno era uscito in abbinamento con Il

Riformista e da sabato prossimo sarà distribuito in tutte le regioni e nelle principali città

italiane. Il progetto editoriale è stato presentato dal segretario del PSI Enzo Maraio, dal

direttore del settimanale Giada Fazzalari, dal direttore dell’Avanti! On line Livio

Valvano e dal tesoriere del Psi Marco Strada, in una conferenza presso la sede della

direzione nazionale del PSI.

“Dopo un anno in cui abbiamo sperimentato una collaborazione con Sansonetti e il Riformista

– ha aggiunto Maraio – , ora facciamo un passo ulteriore. Un anno fa avevamo detto che

volevamo portare il dibattito politico oltre i nostri confini. E ci siamo riusciti, ospitando

personaggi di tutto rilievo e lanciando proposte che ci vedono protagonisti come partito a

cominciare dagli Stati generali del socialismo. C’è bisogno di recuperare da una parte la crisi

dell’editoria ma anche quella dei partiti con una visione libera per rilanciare la politica del

centrosinistra. Oggi, 24 febbraio, ricordiamo due date. È un anno dall’inizio dell’invasione

dell’Ucraina da parte della Russia. Noi come socialisti siamo sempre dalla parte degli

aggrediti. Ma oggi è anche il 33° anniversario della morte di Sandro Pertini, esempio e modello

di capacità politica di un socialista che è sempre stato dalla parte del popolo e dell’elettore.

Oggi bisogna dare una risposta alla disaffezione per la politica. Pertini è l’emblema dei valori

della resistenza contro ogni sopruso. Rappresenta quello che serve oggi per gli ucraini che

stanno lottando per difendere il loro territorio. Per noi, per i prossimi anni, la sfida sarà quella

del recupero dei partiti come corpi intermedi. Una sfida che noi vogliono contribuire a

risolvere”.



Marco Strada, tesoriere del Psi, ha sottolineato che “il primo impegno è stato quello di dare

una distribuzione più ampia con un prodotto a disposizione di tutti i compagni su tutto il

territorio. Con la distruzione siamo in 15 regioni e in 60 città e andremo a implementare. La

dove non è possibile la distribuzione fisica nelle edicole avremo gli abbonamenti con canale

tradizione e quello online con l’obiettivo di implementare ulteriormente la nostra presenza.



Per Livio Valvano, direttore dell’Avanti! on line, non ci sono altri organi di partito in Italia

perché, appoggiandosi sul populismo “la politica italiana ha dato l’idea che la politica fosse

sentita come un costo da cui liberarsi. Non esiste finanziamento pubblico per sostenete

l’informazione politica. È invece una battaglia di democrazia. Perché avere giornali liberi è

nell’interesse del sistema democratico. L’Avanti! continua la sua avventura nonostante le

avversità di sistema. La politica su questo ha sbagliato. Vi è atteggiamo ipocrita che si trascina

da decenni. L’Avanti! non si fermerà davanti a nessuno ostacolo: una grande sfida che

risulterà vincente con l’ausilio di tutti i membri della comunità socialista.

Filippo Poleggi, curatore dell’arrivo del giornale nel Molise, Presidente del PSI Molise,

giornalista, già corrispondente dal Molise dell’Avanti, entusiasta dice “la carta stampata è

insostituibile, pur non sminuendo il mezzo dominante, quel che si dice resta, non può essere

smentito, aggiustato, censurato. Noi vogliamo rappresentarci per quel che siamo, con le

nostre idee, le nostre posizioni, aperti a tutti; è una iniziativa per la bella politica, non quella

manipolata dalla maggior parte dei talk show e dei sondaggi collegati che non riportano

l’opinione pubblica ma quel che suggerisce la loro suadente televisione.

E’, ancora una volta, una grande sfida politica dei socialisti, lanciata con coraggio e pochi

mezzi, la sua affermazione sta nelle mani dei militanti e in coloro che si sentono socialisti ma

noi speriamo che venga capita e raccolta da tutti i cittadini, anche quelli di diverse idee ma che

ne comprendano il valore di difesa della democrazia.



L’Avanti della Domenica è in distribuzione a Campobasso presso l’edicola Santoro, in

piazza Vittorio Emanuele, prospiciente la casa del Comune e resterà disponibile per

tutta la settimana, fino all’arrivo, sabato prossimo del nuovo numero del giornale, per i

distratti e ritardatari.