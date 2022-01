Approvato Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la costituzione dei Poli Tecnici Professionali – PTP

Nascono anche in Molise i PTP – Poli Tecnici Professionali – , uno strumento importantissimo che segna un deciso passo in avanti nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. Sulla scorta delle Linee di Indirizzo approvate con Delibera n. 204 del 30 – 6 – 2021 , la G iunta Regionale lo scorso 17 gennaio con Delibera n. 8 ha approvato l’ Avviso Pubblico per la manifest azione di interesse alla costituzione dei PTP nel Molise. I PTP, istituiti con Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013, sono strumenti che garantiscono un innalzamento della qualità dell’offerta formativa, portandola a livelli di eccellenza, in stretta c onnessione con il segmento produttiv o locale e valorizzando il contesto del sistema socio culturale del territorio : il tutto migliorando le esperienze formative degli studenti e le possibilità occupazionali dei giovani molisani . Nel rispetto della normat iva nazionale, l’Avviso Pubblico prevede che i PTP siano costituiti mediante veri e propri “Accordi” stipulati tra i soggetti aderenti, ovvero almeno due Istituti Tecnici Professionali, due imprese produttive, un Ente di Formazione Accreditato e un ITS. So no previsti, con carattere di premialità per la candidatura, ulteriori soggetti partner , ovvero le Università, i soggetti eroganti servizi di mobilità internazionale, i Centri di Ricerca e le Amministrazioni Locali. I PTP sono stati regolarmente inseriti nel Piano Triennale adottato dalla Regione Molise lo scorso 19 ottobre che, dopo la notifica al Ministero dell’Istr uzione, è pienamente operativo: un altro strumento impor t ante grazie al quale la nostra Regione potrà programmare e gestire risorse important i sul tema dell’istruzione e della formazione professionale, come appunto per i Poli Tecnici Professionali. “ Un tassello importante a favore del nostro sistema scolastico, formativo e del tessuto produttivo locale, oltre che dell ’intero tessuto cultura le regionale, è stato aggiunto nel percorso di ammodernamento del sistema dell’Istruzione e Formazione molisana. I Poli sono già presenti nelle altre regioni italiane, dove producono effetti dirompenti in termini di eccellenza della formazione e del raggi ungimento di alti indici di occupabilità dei giovani; già nelle Linee di Indirizzo approvate lo scorso giugno sono stati definiti gli obiettivi principali, ovvero creare una “rete” tra tutti i soggetti operanti nel territorio per snellire e rendere più fruibili le opportunità di formazione per i giovani.

Abbiamo previsto la costituzione di PTP in tutti gli Ambiti previsti dal Decreto, per non lasciare scoperto nessun segmento della filiera produttiva: possono essere pr esentati progetti a valere sul com parto Agro – alimentare, Manifattura e artigianato, Meccanica, impianti e costruzioni; Cultura, informazione e tecnologie informatiche, Servizi commerciali, trasporti e logistica, Turismo e sport e Servizi alla persona. In tal modo, sarà possibile valorizz are il contributo delle imprese nella defini zione dei fabbisogni formativi, condividendo i percorsi formativi sul nascere, e rende rli quindi coerenti e moderni; sarà rafforzata l’acquisizione delle competenze negli ambienti della produzione, con lo snellimento delle forme di tirocinio e xtracurriculare e apprendistato ; saranno implementate esperienze di ricerca presso soggetti terzi e d infine, le competenze linguistiche, at traverso la promozione della mobilità degli studenti, potranno ra ggiung ere livelli di eccellenza. Per consentire tutto ciò, accanto ai soggetti “tradizionali” ch e costituiscono i PTP (Scuole, I mprese, Enti di Formazione e ITS), abbiamo previsto la possibilità di inserire soggetti “partner”, per raggiungere al 100% gli obietti vi prefissati ed innalzare il target dei progetti portandoli a livelli di alta qualità : possono infatti partecipare le Università, sia pubbliche che private, le Amministrazioni locali, i soggetti eroganti servizi di mobilità internazionale (cd .progetti Er asmus), i Centri di ricerca: in tal modo si crea un vero e proprio sistema integrato in grado di guidare ed offrire ai giovani studenti molisani la possibilità di studiare e di misurarsi con il mondo produttivo con una preparazione di alto livello ed un ba gaglio culturale di tutto rispetto. Grazie ai PTP si crea una relazione stabile tra il mondo della scuola e della formazione e il sistema produttivo – , rappresentano un volano per l’economia locale, stimolando i giovani molisani a formarsi sul territorio e a contribuire alla crescita e allo sviluppo del Molise , integrandosi perfettamente con i nuovi orizzonti aperti ai mercati globali del terzo millennio ” . La Regione Molise sta investendo notevoli energie per ammodernare e rafforzare il sistema dell’is truzione , con l’obiettivo di creare un sinergico sistema di ret e con le aziende del territorio; importanti iniziative come queste sono fondamentali per sostenere lo sviluppo economico e per inserire la nostra regione nei circuiti mondiali di una scuola moderna e pienamente rispondente ai nuovi parametri globali.

L’Avviso Pubblico, con tutti gli allegati, è pubblicato sul sito della Regione Molise ed è visionabile a questo link.