This is Venafro: altro successo dell’Estate Venafrana

Il programma proposto nel cartellone dell’Estate Venafrana 2024 con il suo mix di cultura,

sano divertimento, enogastronomia, riscoperta delle tradizioni locali e turismo, è stato un

successo annunciato. Tuttavia, come dice il consigliere comunale con delega agli eventi

Aurelio Elcino parlando dell’ultima manifestazione “This is Venafro” “la riconferma di un

successo, in qualsiasi ambito, è una delle cose più difficili da ottenere e questo vale anche in

materia di eventi e spettacoli”.

“L’anno scorso la manifestazione “This is Venafro” è stata realizzata dall’Amministrazione

comunale nel giro di poche settimane riscuotendo già un bel successo alla sua prima

edizione. Quest’anno con la collaborazione delle associazioni e delle attività commerciali, e

soprattutto con la possibilità di partire in anticipo – così come è stato per tutto l’allestimento

del calendario dell’Estate Venafrana – sono stati inseriti elementi nuovi e vista l’importante

affluenza di visitatori, nonostante i tantissimi eventi dei paesi limitrofi, credo che possiamo

ritenerci soddisfatti per il risultato ottenuto” – commenta Elcino.

“Allestire e organizzare un evento diventa sempre più complesso, specie dal punto di vista

burocratico e anche per questo colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni che

hanno collaborato alla realizzazione di questo importante calendario di eventi Estate

Venafrana 2024 ,che ci ha fatto “compagnia” praticamente dagli inizi di giugno, dando la

possibilità a tutti quelli che hanno deciso di trascorrere più di qualche fine settimana in Città

di poter partecipare alle nostre ricche proposte”.

Alle parole di lode del consigliere con delega agli eventi si aggiungono quelle del Sindaco

Alfredo Ricci che ugualmente plaude alla grande collaborazione di associazioni, operatori

economici e volontari su cui il Comune di Venafro ha potuto contare per la buona riuscita sia

di This is Venafro che dell’intero cartellone estivo. Lo stesso Sindaco poi aggiunge un

ringraziamento proprio al consigliere Elcino “per l’umile e instancabile impegno quotidiano

per la Città”.

Tuttavia, l’Estate Venafrana 2024 non è ancora conclusa: ci sono altri eventi in programma a

partire da quello di sabato 14 settembre “Villa in Festa” che vedrà come location proprio la

villa comunale.