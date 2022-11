Spinete/ Anziano si allontana da casa per cercare tartufi, ritrovato ferito in un dirupo

Mistero sulla scoparsa, ma per fortuna anche ritrovamento, di una persona anziana.

Un uomo di 83 anni, residente a Spinete, era uscito alla ricerca di tartufi, facendo perdere le sue tracce in territorio di Sant’Elena Sannita. La famiglia ha lanciato l’allarme.

La sua auto è stata individuata davanti al Santuario di San Cosma e Damiano a Isernia mentre l’83enne è stato ritrovato in un dirupo. E’ intervenuta anche una squadra Saf dei Vigili del Fuoco per mettere in salvo l’uomo, ferito.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco di Campobasso e Isernia ed i Carabinieri.

foto di repertorio