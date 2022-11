Termoli/ Operazione antidroga, un arresto ai domiciliari per spaccio e due segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti

Brillante operazione dei carabinieri finalizzata alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di sostanze stupefacenti ; arrestato in flagranza di reato un 26enne incensurato di Termoli. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Termoli mentre effettuavano una perquisizione domiciliare a casa dello stesso, lo sorprendevano mentre tentava di disfarsi, gettandolo da una finestra, di un marsupio che, prontamente recuperato, risultava contenere 32 involucri di Cocaina del peso di gr. 13,60 e la somma contante di euro 475,00 in banconote di vari tagli, verosimile provento di pregressa attività di spaccio. Nell’ambito del medesimo contesto operativo, su pubblica via in prossimità di detta abitazione, venivano anche perquisite 2 persone, trovate ciascuna in possesso di un involucro contenente gr. 0,40 circa della medesima sostanza.

Il materiale oggetto di presunta attività illecita è stato sequestrato e il 26enne , appurate le sue oggettive responsabilità in relazione al reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,è stato tratto in arresto in regime di arresti domiciliari, a diposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

Nel corso della successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto è stato convalidato poiché legittimamente effettuato. A carico dei 2 consumatori scattava invece l’immediata segnalazione amministrativa alla Prefettura U.T.G. di Campobasso per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

