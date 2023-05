Tanta paura, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze a seguito dell’incidente lungo la S.S. 650 “Fondovalle Trigno”, in territorio di Sessano del Molise.

Una utilitaria con alla guida una ragazza ha impattato un mezzo pesante, per ragioni che sono al vaglio delle forze dell’ordine.

L’autovettura ha terminato la corsa contro il muro di una galleria.

Foto di repertorio