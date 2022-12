Santa Maria del Molise/ Lite tra coniugi finisce in tragedia, muore il marito 70enne

La vigilia di Natale è finita in tragedia per una famiglia di Santa Maria del Molise. Pare che una lite tra i due coniugi sia sfociata in tragedia, l’uomo ha perso la vita, per un colpo alla testa, la moglie è stata portata in ospedale, anche lei ferite lievemente.

La dinamica non è ancora chiara, gli inquirenti infatti al momento hanno due ipotesi, o una caduta accidentale o un atto volontario della moglie.

Nell’abitazione della coppia uè arrivato anche il magistrato della Procura di Isernia, Marco Gaeta, dopo i rilievi della squadra scientifica, il corpo dell’uomo è stato portato in ospedale per l’autopsia.