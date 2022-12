Terminus Visione/Calcioni Campobassani “La ricetta della Nonna”

Una nuova gustosa ricetta di natale di Terminus Visione: i Calcioni o calzoni con ripieno di ceci e miele. Una di quelle ricette che si tramanda di famiglia in famiglia, e che richiede pochi, passaggi ma fatti con amore, per le tradizioni e per ciò che si portano dietro, la storia della famiglia, che a Natale preparava i dolci fatti in casa. VIDEO

Calcioni campobassani con ceci e miele è la nuova video -ricetta di Terminus Visione, iscriviti al nostro canale per avere ogni settimana una ricetta semplice e gustosa.

Terminus visione canale youtube: iscriviti