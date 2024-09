Neuromed patrocina l’appuntamento con la ricerca neurologica di frontiera a Taormina

Dal 1 al 3 ottobre 2024, Taormina ospiterà l’11° Congresso Internazionale sui Recettori

Metabotropici del Glutammato (mGlu). Patrocinato dall’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli,

l’evento si conferma come punto di riferimento per i ricercatori e gli esperti di neuroscienze di

tutto il mondo. Il congresso affronterà le più recenti scoperte scientifiche e le applicazioni

terapeutiche legate ai recettori mGlu, fondamentali nella trasmissione dei segnali nel sistema

nervoso centrale e protagonisti di studi su patologie complesse come ad esempio Parkinson,

Alzheimer e schizofrenia.

“Il nostro obiettivo – dice Il Professor Ferdinando Nicoletti, responsabile del Laboratorio di

Neurofarmacologia del Neuromed e professore ordinario di Farmacologia dell’Università Sapienza

di Roma, organizzatore dell’evento – è fare il punto sui progressi scientifici che abbiamo ottenuto

negli ultimi anni e, in particolare, guardare alle applicazioni cliniche che i farmaci basati sui

recettori mGlu possono offrire. Nonostante le difficoltà nello sviluppo di farmaci efficaci per

patologie come il Parkinson, l’Alzheimer, la sclerosi laterale amiotrofica i risultati degli studi

preclinici e di fase iniziale sono promettenti”.

Il congresso si concentrerà sull’applicazione clinica delle ricerche di base in corso nei laboratori

di tutto il mondo, con una serie di sessioni che esploreranno diverse patologie neurologiche e

psichiatriche. Ogni patologia sarà introdotta da un esperto di fama mondiale, offrendo un

quadro completo delle sfide cliniche e terapeutiche legate ai recettori mGlu.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alle nuove terapie che mirano ai recettori metabotropici del

glutammato, con un focus su malattie neurodegenerative, ma anche su disordini psichiatrici come la

schizofrenia e la depressione. “L’introduzione delle diverse patologie da parte di esperti di altissimo

livello – sottolinea Nicoletti – renderà questa edizione particolarmente utile per i giovani ricercatori,

che potranno avere una visione globale delle principali patologie del sistema nervoso e delle nuove

opportunità terapeutiche offerte dai recettori mGlu”.

Con numerosi partecipanti attesi, provenienti da tutto il mondo, il congresso rappresenta

un’occasione unica per lo scambio di idee e per gettare le basi per future collaborazioni in uno dei

campi più innovativi e promettenti delle neuroscienze.



I recettori mGlu

Sono proteine inserite nella membrana cellulare che rispondono all’acido glutammico, il principale

neurotrasmettitore eccitatorio del Sistema Nervoso Centrale. Non solo rappresenta uno dei

responsabili del trasferimento dell’informazione tra cellule nervose ma e anche coinvolto in quei

meccanismi cosiddetti di “plasticità sinaptica”, in altri termini la capacità che le connessioni tra

un neurone e l’altro hanno di adattarsi all’ambiente, la base dei meccanismi di apprendimento e

memoria.

In particolare, l’acido glutammico interagisce con due categorie di recettori di membrana: i

recettori “ionotropici”, che formano canali ionici e permettono il passaggio degli ioni sodio e degli

ioni calcio dallo spazio extracellulare all’interno della cellula nervosa, e i recettori mGlu, che

operano mediante meccanismi biochimici complessi (denominati meccanismi di trasduzione del

segnale).

L’IRCCS Neuromed

Patrocinatore del Congresso mGlu di Taormina, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico (I.R.C.C.S.) Neuromed di Pozzilli (IS) rappresenta un punto di riferimento a livello

italiano ed internazionale per la ricerca e la terapia nel campo delle malattie che colpiscono il

sistema nervoso. Un centro in cui i medici, i ricercatori, il personale e gli stessi pazienti formano

una alleanza rivolta a garantire il miglior livello di assistenza possibile e cure all’avanguardia,

guidate degli sviluppi scientifici più avanzati.