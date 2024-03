Morte di una 53enne dopo intervento chirurgico, l’Asrem annuncia: attivate le procedure interne di verifica

In merito al decesso della donna di 53 anni, sottoposta ad intervento chirurgico al presidio ospedaliero Veneziale di Isernia, per cui l’Azienda Sanitaria regionale del Molise manifesta la propria vicinanza alla famiglia per l’improvviso dolore sopraggiunto, la stessa ASReM precisa di aver tempestivamente attivato le procedure interne di approfondimento della vicenda e di verifica dei relativi profili clinico assistenziali che vedono coinvolte le strutture aziendali competenti:

- Direzione medica di presidio

- Coordinamento Medicina Legale

- Risk Management

- Affari legali

Attività condotta nell’ottica di fare piena luce sull’accaduto a garanzia della qualità e delle cure erogate dall’ASReM.