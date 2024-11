“Mia sorella Emanuela – le ultime novità sul sequestro Orlandi”, convegno a Venafro

La Commissione parità e pari opportunità della Regione Molise ha organizzato per venerdì 29 novembre, presso la Palazzina Liberty di Venafro, con inizio previsto per le ore 10.30, un evento dal titolo “Mia sorella Emanuela – le ultime novità sul sequestro Orlandi”.

“Il convegno – ha spiegato la Presidente della Commissione Giusi Di Lalla – si rivolge alle scuole, alle Istituzioni ed alla cittadinanza tutta, ponendosi quale scopo principale quello di sensibilizzare le coscienze, mediante il racconto e la testimonianza di chi ha vissuto in prima persona uno tra i casi più noti di cronaca nazionale, rimasti ancora oggi irrisolti, e sul quale recentemente il Vaticano, dopo quarant’anni, è tornato ad indagare. Invogliare i ragazzi e la popolazione al dialogo e alla denuncia di fatti che appaiono sospetti -ha continuato Di Lalla- è il primo passo per impedire il verificarsi di eventi simili, come sparizioni di giovani donne, aggressioni e adescamenti che talvolta sfociano in atteggiamenti persecutori sino a trasformarsi in femminicidi”.

Promotore dell’evento il Commissario regionale alle Pari Opportunità Ivano Pascarella, che introdurrà l’argomento prima di lasciare la parola a Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che dialogherà con gli studenti.

Presenti per i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante ed il Sindaco di Venafro Alfredo Ricci.