Il Molise festeggia con il Lotto: nel concorso del 4 dicembre, come riporta Agipronews, un giocatore di Venafro (IS) è riuscito a centrare una vincita di 46.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro, per un totale di 1,04 miliardi da inizio anno.