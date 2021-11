ASL BT di Barletta Andria Trani: bando di concorso per 162 Ausiliari e OSS

ASL BT di Barletta Andria Trani, Regione Puglia, ha indetto un avviso pubblico pe la selezione di 162 Ausiliari e Operatori socio sanitari (OSS) da assumere con contratto a tempo determinato (6 mesi) in posizione A, CCNL Case di cura private – Personale non medico.



L’avviso e le assunzioni rispondono a esigenze urgenti della ASL BT legate tanto all’emergenza sanitaria quanto al fabbisogno ordinario di personale già stabilito dall’azienda.



Le risorse assunte saranno impegnate in attività di supporto e pulizia degli ambienti sanitari della ASL.



Possono partecipare alle selezioni candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

-aver lavorato con la qualifica di Ausiliario o di Operatore socio sanitario (OSS), con assunzione diretta o con lavoro somministrato, presso le ASL o la Sanitaservice della Regione Puglia ed essere stati ancora in servizio alla data del 31 gennaio 2021;

-godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (per i cittadini non italiani);

-non aver tenuto, in precedenza, presso PA, comportamenti incompatibili con la mansione da svolgere;

-non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una PA o una Società partecipata dalla PA per ragioni disciplinari o scarso rendimento;

-non essere dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo, anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

-essere fisicamente idonei alle mansioni senza alcun tipo di limitazione che pregiudichi lo svolgimento dei compiti relativi al profilo;

-non essere esclusi dall’elettorato attivo politico e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA;

-licenza della scuola dell’obbligo o di licenza elementare (se conseguita anteriormente al 1962) o di licenza di scuola media inferiore (diploma di istruzione secondaria di primo grado);

-maggiore età;

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la PA.



Le selezioni avverranno secondo concorso.



Le domande di partecipazione alle selezioni devono pervenire a Sanitaservice, secondo le modalità indicate nel bando, a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre le ore 13:00 del 7 dicembre 2021.

Bando