Isernia/ Uomo seminudo praticava autoerotismo in auto, denunciato dai carabinieri

Gli atti di oltraggio al pubblico pudore sono moralmente da condannare e perseguire legalmente. Una donna che stava facendo una passeggiata trovandosi a passare vicino una autovettura, ha notato che alla guida c’era un giovane uomo con i pantaloni abbassati che, mostrandole i genitali, esibiva una pratica di autoerotismo.

Immediata la fuga e l’allarme al 112. Nonostante il tempestivo arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Isernia, sul posto, non è stata rinvenuta alcuna traccia dell’autovettura; ma le indagini successive, hanno permesso di identificare, senza alcun dubbio, l’autore del gesto che è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per atti osceni in luogo pubblico abitualmente frequentato da minori.

Foto di repertorio