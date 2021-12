Isernia/ Positiva al Covid, neonata trasferita al Santobono di Napoli

C’è attenzione nel seguire la situazione della neonata portata al pronto soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia e poi risultata positiva al Covid; sarebbe stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli, anche in virtù una convenzione tra il presidio ospedaliero partenopeo e l’Asrem, in considerazione del fatto che in Molise non c’è una pediatria attrezzata per gestire tali casi di infezione sui bambini piccoli e neonati.

I genitori, entrambi residenti nel capoluogo, non sono risultati positivi al test.

Da prime indiscrezioni la situazione sarebbe sotto controllo e le condizioni di salute della neonata al momento non desterebbero preoccupazione.