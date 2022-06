Isernia, ancora cinghiali ‘a passeggio’ per le vie cittadine

‘Problema cinghiali’ ancora in cronaca anche in Molise; particolarmente interessata dal fenomeno sembra essere la città di Isernia, dove gli avvistamenti sono pressoché quotidiani.

L’ultima segnalazione riguarda un gruppo visto in pieno centro, precisamente nei pressi della chiesa del Sacro Cuore.

Comprensibile la preoccupazione tra i residenti e quanti si trovavano a passare in zona, ma per fortuna non si sono registrati incidenti e gli ungulati si sono allontanati.

Foto di repertorio