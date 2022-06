Cronaca nazionale/ Colpisce gravemente la moglie e si suicida, la donna è salva

Dramma familiare e un caso di tentato femminicidio che si è trasformato in suicidio. Choc in provincia di Ancona, dove un uomo di 52 anni ha litigato con la moglie, ferendola gravemente dopo averla colpita più volte in testa con un martello; credendola morta è scappato e si è tolto la vita. Ma la donna, pur con gravi ferite, si è salvata e non è in pericolo di vita.

È accaduto in zona Santa Maria a Filottrano in provincia di Ancona. I carabinieri del posto, stavano cercando l’uomo, 52enne di origine moldava, per arrestarlo per tentato omicidio ma lo hanno trovato morto.

La moglie, anche lei moldava, ha due anni meno di lui.

Foto di repertorio