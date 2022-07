Il ricordo/La molisana Luigina Di Menna pubblicata postuma

Riceviamo e pubblichiamo

L’Università delle Generazioni comunica che Luigina Di Menna la compianta attrice teatrale amatoriale di Villacanale di Agnone (IS) è stata pubblicata postuma dal sito siciliano di Messina << www.costajonicaweb.it >> nella mattinata di venerdì 8 luglio 2022. Infatti, per interessamento di Domenico Lanciano, responsabile dell’associazione culturale agnonese, tale sito ha evidenziato e commentato l’INCIPIT di un romanzo che la Di Menna stava scrivendo e che è rimasto senza titolo e inconcluso a causa della sua prematura scomparsa per Covid, avvenuta proprio a ferragosto dello scorso anno 2021 all’età di 55 anni.

Per poter lèggere quanto pubblicato sul web al paragrafo 5 basta digitare il seguente link << https://www.costajonicaweb.it/lettere-a-tito-n-411-incipit-del-romanzo-di-luigina-di-menna-e-urgenza-di-rafforzare-la-ricerca-contro-le-malattie/ >>. Per i suoi meriti complessivi (umani, sociali ed artistici) Luigina Di Menna aveva ricevuto nell’aprile 2020 il “Gran Premio delle Generazioni”.

Antonio Massanisso, presidente dell’associazione culturale “Nuova Villacanale”, ha annunciato che l’artista verrà ricordata nella piazza del suo paese natìo il prossimo mese di agosto con varie iniziative, nel primo anniversario della morte.