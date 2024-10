Domenica 6 ottobre a Pozzilli la Festa del volontariato del CSV Molise

Una Festa del volontariato dal sapore internazionale quella organizzata quest’anno dal CSV Molise.



Domenica 6 ottobre 2024, nella sala Maestro dell’hotel Dora di Pozzilli, a partire dalle ore 9:30, il Centro di servizio riunirà gli Stati generali del Terzo Settore per illustrare, con una sorta di affresco delle associazioni, l’operato del non profit del territorio e per aprire un confronto

con esperti, volontari in arrivo da vari Paesi del Mondo e con le istituzioni locali, su bisogni e campagne di sensibilizzazione in corso.



Per l’occasione saranno in Molise figure impegnate nel volontariato del Principato di Monaco, ovvero i referenti dell’associazione ‘Amicale des donneurs de sang’, che sigleranno un importante protocollo d’intesa con l’Avis Molise. Non solo, è prevista la presenza dei vertici della FIODS, la Federazione internazionale delle organizzazioni di sangue. Nello specifico interverranno il presidente Sayah Abdelemalek, il segretario dalla Grecia, il vice presidente dal Portogallo, i consiglieri di amministrazione di Spagna, Marocco, Argentina, Malta, Cile, Venezuela, Albania e Monaco.



Parteciperanno inoltre i volontari dell’Avis Sardegna, l’ex presidente dell’Avis Nazionale ed ex-direttore del Centro Nazionale Sangue Vincenzo Saturni e tante personalità impegnate nella promozione di cause sociali in tutto il mondo. Il programma prevede dapprima l’apertura degli stand delle associazioni all’esterno della sala Maestro, poi la firma del protocollo d’intesa tra l’Avis Molise e l’associazione monegasca, quindi il convegno dal titolo ‘Orizzonti, frontiere e obiettivi del Terzo Settore’, che vedrà in qualità di relatori la presidente di CSVnet Chiara Tommasini, prima donna a guidare l’associazione di coordinamento dei 49 Centri di servizio italiani, e il Capo Dipartimento

per le Politiche Sociali del Terzo Settore e Migratorie del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Alessandro Lombardi, principale riferimento del Terzo Settore a livello italiano.



La partnership tra l’associazione monegasca e l’Avis regionale, rappresenta il rafforzamento di un legame già esistente grazie alla collaborazione instaurata dal presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro nel corso degli anni e che recentemente ha visto l’approdo in Molise dell’autoemoteca donata direttamente dal Principe Alberto II all’associazione dei donatori di sangue.



Al termine del convegno, a partire dalle ore 11:30 circa, è prevista la presentazione del libro dello stesso presidente Massaro: ‘Twelve years of success’, un compendio, tra immagini e racconto, dei suoi 12 anni alla guida della FIODS. In programma brevi relazioni degli ospiti internazionali che, commentando il rinnovamento che Massaro ha guidato nella Federazione, rivivranno le missioni compiute insieme e tese a garantire passi in avanti in merito all’autosufficienza di sangue dei Paesi svantaggiati.



I lavori saranno aperti dai saluti delle istituzioni, dall’introduzione dello stesso presidente Massaro e verranno moderati dalla giornalista Valentina Ciarlante.

Sarà la festa dei volontari che ogni giorno si spendono con sacrificio e passione per il prossimo e la festa del CSV Molise, organismo che funge da perno per tutte le organizzazioni. Il direttivo e lo staff accoglieranno le centinaia di operatori che, com’è da tradizione, parteciperanno a questo momento di crescita.



La giornata, dal grande respiro internazionale, è stata patrocinata dalla Regione Molise, dalla Provincia di Campobasso, dalla Provincia di Isernia, dal Comune di Pozzilli, nonché da CSVnet, l’associazione che coordina i 49 Centri di servizio italiani, dalla FIODS e dall’Avis Molise.