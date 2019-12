Detenzione domiciliare per un 45enne per reato di guida sotto l’influenza dell’alcool

I carabinieri Venafro hanno dato esecuzione alla misura di sottoposizione alla detenzione domiciliare, a un 45 enne presso il proprio domicilio poichè ritenuto responsabile del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool e condannato alla pena di 15 giorni di detenzione domiciliare, euro 800,00 di ammenda e a quella accessoria della sospensione della patente di guida per 1 anno.

L’Arma dei Carabinieri ricorda a tutti gli automobilisti, soprattutto in occasione delle festività natalizie, in cui le occasioni conviviali saranno molteplici, di astenersi dal bere allorquando ci si pone alla guida di autoveicoli. Sarà capitato a tutti di aver vissuto un momento in cui, tra amici, ci è stato offerto dabere per godere al meglio una serata in compagnia. Il comportamento in questi casi deve essere diligente e responsabile. Il Codice della Strada, come noto, attesta il limite massimo di alcolemia consentita alla guida allo 0,5 g/Litro che è un valore basso ma allo stesso tempo molto facile da superare, soprattutto se ci facciamo prendere la mano tra birre, vino e superalcolici. A livello generale, l’utilizzo di bevande alcoliche in una certa quantità crea problemi di tipo visivo, con riduzione della visione laterale e della capacità di adattamento a condizioni notturne, rallenta i tempi di reazione, rendendo difficoltosa la coordinazione dei movimenti, riduce drasticamente la concentrazione e inibisce la capacità di giudizio, al punto da sopravvalutare le proprie capacità rispetto a situazioni di vario genere. Mettersi al volante in condizioni psicofisiche alterate pone a rischio lasicurezza nostra ed altrui ed è pertanto necessario evitare tali comportamenti che portano a conseguenze.