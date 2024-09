Bando Borghi – Avviso di selezione 1 esperto junior per il Comune di Castel del Giudice

La risorsa sarà impiegata nell’ambito della seconda fase del progetto

“Laboratori di Territorio”, promosso dalla Fondazione Scuola dei Beni e delle

Attività Culturali, per l’intervento “Incubatore Culturale” che trasformerà un

edificio storico abbandonato in un hub culturale ecosostenibile.

Il Comune di Castel del Giudice promuove l’avviso di selezione di tre esperti junior

per la gestione di progetti culturali che la Fondazione Scuola dei beni e delle attività

culturali ha pubblicato nell’ambito del progetto Laboratori di territorio, il percorso di

tutoring e formazione on the job per le Amministrazioni beneficiarie delle risorse PNRR del

Bando Borghi, promosso in collaborazione con il Ministero della Cultura – Unità di

missione per l’attuazione del PNRR.

I tre professionisti lavoreranno con i Comuni di Castel del Giudice (Isernia), Gerace

(Reggio Calabria) e Ulassai (Nuoro) per realizzare i progetti di rigenerazione e gestione

del patrimonio culturale finanziati dal Bando Borghi. Ogni risorsa affiancherà un unico

Borgo, lavorando sul territorio da gennaio a luglio 2025, per un massimo di 120 giorni

lavorativi.

La risorsa junior che affiancherà il team del Comune di Castel del Giudice lavorerà

all’intervento Incubatore culturale, per trasformare un edificio storico abbandonato in

un hub culturale ecosostenibile, integrando tradizione locale e tecnologie digitali.

L’intervento si inscrive nel quadro dell’azione Borgo di Castel del Giudice Centro di

(Ri)Generazione – Attrattività Residenziale e Culturale per l’Appennino, che ha

l’obiettivo di rigenerare il borgo attraverso interventi nei settori del welfare, della

sostenibilità e del turismo.

L’avviso di selezione scade il 24 settembre 2024, alle ore 12.00, ed è visitabile al link

https://bit.ly/fondazionescuolapatrimonio .