Un 61enne, dipendente del comune di Agnone, è morto ieri pomeriggio in un incidente, nelle campagne in agro di Agnone Agnone, schiacciato dal motozappa che stava guidando.

Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata rimossa dopo che i Carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi necessari.