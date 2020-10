Coronavirus, 7 contagi, il Tribunale di Isernia chiuso fino al 31 ottobre

Dopo due casi sospetti al Tribunale di Isernia, sono stati effettuati tamponi al personale, e 7 sono risultati positivi al Covid 19.

La conferenza unificata di servizio del Tribunale di Isernia si è riunita ed ha stabilito: vista la presenza di negli uffici giudiziari di sette positivi al Covid, il tribunale resterà chiuso fino al 31 ottobre, intanto i positivi restano a casa in quarantena, ma l’Asrem eseguirà la mappatura di tutti i contatti avuti dalle persone contagiate, in modo da evitare il diffondersi del virus. Gli uffici restano operativi con presidi esterni al Palazzo di giustizia per gli adempimenti indifferibili.