Una 19enne originaria di San Pietro Avellana, ieri mentre stava passeggiando con il suo cane, ha incontrato una vipera. La ragazza ha cercato di difendere il suo cane, ma il serpente l’ha morsa ad un piede. Portata subito al Veneziale di Isernia, è stata successivamente, in via precauzionale, trasportata in Rianimazione, ma non è in pericolo di vita.