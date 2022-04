POLO ECAMPUS TERMINUS : APERTE LE ISCRIZIONI AL MASTER 1 LIVELLO : Valutazione motoria e posturale

Sono aperte le iscrizioni al Master di 1 livello eCampus: valutazione motoria e posturale.

Allo stato attuale, nelle principali Università italiane, sono erogati diversi Master di I livello in Posturologia (con denominazioni varie), che forniscono una formazione generale di base insieme alla descrizione delle metodiche principali di rieducazione posturale .L’utilizzo di apparecchiature per la valutazione posturale strumentale e l’analisi del movimento umano, sono contemplate in qualità di servizi erogati, presso molteplici strutture sanitarie pubbliche e private in ambito nazionale, allo scopo di effettuare prevenzione e/o monitoraggio di molteplici disfunzioni e patologie di vario ordine e grado.

Corsi di laurea di afferenza

Laureati triennali e magistrali in Scienze delle attività motorie, diplomati ISEF, Podologi, Tecnici Ortopedici, Fisioterapisti, Medici, Odontoiatri, Ortottisti, Ingegneri biomedici. Altre classi di laurea od equipollenza titoli a discrezione del consiglio scientifico.

Obiettivi

Gli obiettivi del master sono: a) fornire gli elementi base in Posturologia clinica e sportiva essenziali per utilizzare sistemi computerizzati di analisi statica e del movimento umano; b) formare un “Operatore specializzato” in grado di adoperare i sistemi più avanzati di valutazione posturale strumentale ed analisi del movimento umano in ambito clinico e sportivo.

Esami

Il master è strutturato in 4 macroaree corrispondenti a 4 esami:

G1 Posturologia generale e sportiva

G2 Valutazione posturale e strumentale

G3 Attività motoria preventiva, compensativa e rieducativa

G4 Dispositivi intelligenti a supporto della salute

Gli esami sono online, strutturati in 30 domande a risposta multipla

Per maggiori informazioni si prega di contattare il Polo Ecampus Terminus presso la sede di Campobasso al n. 0874/418684 o Termoli al n.0875/85240 oppure inviare una mail a [email protected]