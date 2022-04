Polo di Studio eCampus Terminus/ Aperte le iscrizioni al Corso di perfezionamento online per docenti “Counseling Professionale”

COUNSELING PROFESSIONALE

Modalità di erogazione : full online con piattaforma informatica accessibile h24

: full online con piattaforma informatica accessibile h24 Prove previste: Predisposizione e discussione di una tesina finale su uno degli argomenti trattati.

Predisposizione e discussione di una tesina finale su uno degli argomenti trattati. Punteggio: 1 punto in graduatoria

RICORDA

Puoi usufruire del bonus da 500 euro de “La Buona Scuola” per finanziare il tuo corso di perfezionamento nel settore formazione all’Università eCampus.

Per le modalità di iscrizione contattare la segreteria Polo di Studio eCampus Terminus ai n. 0874/418684 per la sede di Campobasso e 0875/85240 per la sede di Termoli oppure inviare una mail a [email protected]

DESTINATARI

Il corso di perfezionamento in “Counseling professionale” è rivolto a docenti, maestri, educatori e, più in generale, a tutti gli interessati ad approfondire il tema della relazione d’aiuto in ambito scolastico, familiare, aziendale, socio-sanitario, pubblico o privato.

OBIETTIVI

Il corso di perfezionamento permette di acquisire un insieme di competenze e tecniche finalizzate alla gestione efficace delle relazioni d’aiuto affiancando gli individui nell’attuazione delle loro potenzialità inespresse. Il counseling offre una chiara opportunità di sviluppo di quella che oggi viene definita “intelligenza emotiva”.

PROGRAMMA COMPLETO (60CFU)