Veneto: bando per 253 posti da OSS

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole Aziende interessate:

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: n. 18 posti – la procedura è subordinata all’esito negativo della

procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: n. 50 posti – la procedura è subordinata all’esito

negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 4 posti;

 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: n. 1 posto – la procedura è subordinata all’esito

negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 Azienda Ulss n. 5 Polesana: n. 1 posto – la procedura è subordinata all’esito negativo della

procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 Azienda Ulss n. 6 Euganea: n. 8 posti – la procedura è subordinata all’esito negativo della

procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: n. 14 posti – la procedura è subordinata all’esito negativo

della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 Azienda Ulss n. 8 Berica: n. 25 posti;

 Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 120 posti;

 Azienda Ospedale-Università Padova: n. 10 posti;

 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: n. 1 posto – la procedura è subordinata

all’esito negativo della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i.;

 Istituto Oncologico Veneto IRCCS: n. 1 posto – la procedura è subordinata all’esito negativo

della procedura di esubero di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

per complessivi n. 253 posti.

La domanda di partecipazione va inoltrata entro il 31 marzo 2022

Indicazione destinazione:

I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale

indicazione non potrà essere modificata.

I candidati che sceglieranno di concorrere per le seguenti Aziende:

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti,

 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana,

 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale,

 Azienda Ulss n. 5 Polesana,

 Azienda Ulss n. 6 Euganea,

 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,

 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

 Istituto Oncologico Veneto IRCCS

le cui procedure sono subordinate all’esito negativo delle procedure di esubero, dovranno

indicare come seconda opzione una delle seguenti Aziende:

 Azienda Ulss n. 3 Serenissima,

 Azienda Ulss n. 8 Berica,

 Azienda Ulss n. 9 Scaligera;

 Azienda Ospedale-Università Padova.

Nei predetti casi, qualora le procedure di esubero dovessero consentire la copertura dei relativi

posti, i candidati verranno considerati partecipanti per l’Azienda scelta come seconda opzione.

In ogni caso, la seconda opzione produrrà effetto solo con la copertura dei posti a mezzo della

predetta procedura di esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo della predetta procedura, rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.



In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del

9/3/2021, le graduatorie formulate all’esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il

fabbisogno dell’Azienda interessata, saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti

afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.



Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, al D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, al D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., al D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, al “Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni”, approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, alla L. n. 56 del 19/06/2019, nonché all’art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i.



Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Riserva dei posti:

D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i. in materia di riserva dei posti per i volontari delle FF. AA.

Con riferimento alle frazioni di riserva dei posti determinatesi a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66 del 15/3/2010, con il presente concorso:

 per l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, n. 15 posti sono riservati a volontari delle FF.AA..

Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti

saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria;

 per l’Azienda Ulss n. 3 Serenissima, n. 1 posto è riservato a volontari delle FF.AA.. Nel caso

in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà

assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;

 per l’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, il posto è riservato a volontari delle FF.AA. Nel caso

in cui non vi sia alcun candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà

assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;

 per l’Azienda Ulss n. 5 Polesana, il posto è riservato a volontari delle FF.AA. Nel caso in cui

non vi sia alcun candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà

assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;

 per l’Azienda Ulss n. 6 Euganea, n. 2 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in

cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno

assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria;

 per l’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, n. 4 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel

caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno

assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria;

 per l’Azienda Ulss n. 8 Berica, n. 8 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso in

cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno

assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria;

 per l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera, n. 36 posti sono riservati a volontari delle FF.AA.. Nel caso

in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno

assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria;

 per l’ Azienda Ospedale-Università Padova, n. 3 posti sono riservati a volontari delle FF.AA..

Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti

saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria;

 per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, con il presente concorso si

determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che si sommerà

con altre frazioni già originatesi o che si origineranno nei prossimi concorsi.



L. n. 68 del 12/3/1999: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Per l’Azienda Ulss n. 8 Berica, n. 8 posti sono riservati alle categorie di cui all’art. 18 della L. n. 68 del 12/3/1999 e s.m.i.. Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla L. n. 68 del 12/3/1999 per le Aziende Ulss n. 5 Polesana, Ulss 7 Pedemontana, Ulss n. 9 Scaligera e per l’Azienda OspedaleUniversità Padova.

Presentazione domanda:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la

specifica procedura telematica descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di

pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, connettendosi al sito web

aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link “https://azeroveneto.concorsismart.it”

presente nella sezione “Concorsi e Avvisi”

