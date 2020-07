Terminus Formazione: Corso di aggiornamento ex libretto Sanitario on line

Formati con Noi : L’Ente Terminus Formazione organizza il Corso di aggiornamento ex Libretto Sanitario, on line. Il corso è rivolto a tutti gli operatori alimentari (barista, cameriere, cuoco, pizzaiolo, pasticciere, responsabile industria alimentare, etc.), che devono rinnovare il libretto sanitario.

Il corso sarà erogato su piattaforma (On-Line) in modalità frontale (aula), da parte di un docente esperto che presenta, spiega e illustra i contenuti propri dell’argomento, e si terrà il giorno sabato 18 luglio 2020, con durata 3 ore, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, e superamento di un test finale.

Per informazioni ed iscrizioni inviare mail a [email protected] all’attenzione della sig. Tina Piano.