Terminus consulenza/ Contributi per eventi turistici e culturali

Nuove opportunità di finanziamenti in Molise. La misura riguarda eventi che saranno svolti nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 di carattere collettivo, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di un ticket, che siano riconducibili, anche in maniera integrata, agli ambiti della cultura e del turismo.

Beneficiari possono essere soggetti privati senza fini di lucro quali enti, organizzazioni, fondazioni e associazioni aventi sede legale nella Regione Molise.

Il contributo concedibile sarà pari al 50 % del valore del progetto lordo, con limiti minimi e massimi negli importi.