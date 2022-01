Somministrazione tamponi e vaccini a domicilio, Avviso pubblico dell’Asrem per medici

al fine di contrastare la pandemia in atto l’Azienda ritiene opportuno coinvolgere i medici di continuità Assistenziale in possesso dell’attestato corso FAD per le attività di vaccinazione e per l’effettuazione di tamponi anticovid a domicilio dei pazienti molisani.



La tariffa oraria sarà rapportata al compenso orario previsto per la Continuità Assistenziale oltre il rimborso carburante.



Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla A.S.Re.M. all’indirizzo pec: [email protected] entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale, 7 gennaio 2022.

Avviso