Evaso dai domiciliari, arrestato a Termoli pregiudicato di San Severo

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB),

a conclusione accertamenti seguiti ad un controllo effettuato nel corso di un servizio

perlustrativo, hanno tratto in arresto un pregiudicato 36enne originario del Comune di

San Severo (FG), resosi responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari che

lo stesso stava scontando presso la sua abitazione sita nel paese d’origine.



A carico dell’uomo vigeva infatti l’obbligo di permanere all’interno del proprio

domicilio poiché ivi sottoposto da Capodanno alla misura cautelare degli arresti

domiciliari, in applicazione di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale

Ordinario di Forlì (FC) per reati contro il patrimonio, commessi dallo stesso lo scorso

anno sul territorio nazionale e per i quali avevano all’epoca proceduto i Comandi Arma

competenti per territorio.



L’ arresto è scaturito da un controllo su strada in orario serale, effettuato dagli

operanti in centro abitato di Campomarino (CB), dove l’uomo veniva fermato ed

identificato mentre transitava a piedi.