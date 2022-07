Ministero Difesa: concorso pubblico per 264 Assistenti Tecnici

Il Ministero della Difesa ha indetto 2 bandi di concorso, che saranno gestiti dalla Commissione Ripam, per il reclutamento di 333 persone così suddivise: 264 posti di Assistente Tecnico e 69 posti di funzionario tecnico. I 264 posti di Assistenti Tecnici saranno inseriti nei seguenti settori: Informatica; Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici; Cartografia e Grafica; Chimico-Fisico; Artificieri; Edilizia e Manutenzioni; Nautici; Elettronica, Optoelettronica e Telecomunicazioni; Lavorazioni ed infine Motoristica, Meccanica e Armi. I requisiti da possedere sono: diploma, cittadinanza italiana, idoneita’ fisica allo svolgimento delle funzioni, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non aver riportato condanne penali, essere in possesso di condotta incensurabile etc.Il concorso si articolerà attraverso le seguenti fasi: una prova scritta, diversa per ogni profilo, che consistera’ in un test di 40 quesiti a risposta multipla riguardanti le seguenti materie: informatica di base, programmi informatici; fondamenti di elettrotecnica e meccanica e impianti elettromeccanici; modellazione 3D, progettazione CAD; fisica, chimica, attrezzature metriche; fisica, chimica, elementi di logistica; idraulica, impianti di condizionamento ed elettrici; elementi di geometria e nomenclatura navale, nozioni di impianti elettrici di bordo; fondamenti di elettrotecnica e meccanica, teoria dei segnali; termodinamica, motori endotermici e relativi ausiliari; tecnologia e lavorazioni meccaniche dei materiali, misure meccaniche etc. Una prova orale, che consisterà in un colloquio volto ad accertare la preparazione e la capacita’ professionale dei candidati nelle materie della prova scritta e nelle seguenti materie: legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ordinamento del ministero della difesa e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione oltre all’accertamento della conoscenza dell’inglese e dei sistemi informatici.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 16 agosto 2022.Per scaricare il bando… continua a leggere