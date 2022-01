Servizio Civile, 5 posti nelle cooperative sociali. Prorogata la scadenza per la presentazione della domanda

Due delle cooperative sociali appartenenti alla rete di Confcooperative Molise, rispettivamente “Lavoro Anch’Io – Lai” e “Vittorio Bachelet”, hanno l’opportunità di accogliere cinque giovani. Fino al 10 febbraio è possibile presentare domanda per il Servizio Civile. È appena arrivata la proroga della scadenza da parte del Governo.

Nello specifico ci sono due posizioni aperte nella Lai di Isernia e tre nella cooperativa Vittorio Bachelet di Sepino.

Nelle due realtà associative i giovani saranno coinvolti in un progetto che riguarderà il digitale in favore dei disabili.

Il progetto SVANTAGGIO SOCIALE – INCLUSIONE DIGITALE, che verrà attuato nel territorio della Regione Molise, ha come obiettivo la promozione delle tecnologie informatiche e della comunicazione al fine di superare o, quando possibile, eliminare le barriere all’integrazione sociale di soggetti svantaggiati perché appartenenti a categorie di popolazione considerate a rischio di disagio ed emarginazione sociale.

Possono presentare domanda per il Servizio Civile i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Saranno occupati per un anno, vedendosi riconoscere un assegno mensile pari a 444,33 euro.

La domanda di partecipazione al Servizio Civile va presentata, entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2022, attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per informazioni sui progetti di Servizio Civile della rete di Confcooperative Molise è possibile contattare il numero 0874412464.